桃園施政滿意度六都第一　張善政：感謝肯定

桃園市長張善政今日到桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月21日電（記者 盧誠輝）根據《風傳媒》最新民調，中國國民黨籍桃園市長張善政施政滿意度高達8成，居六都之冠。國民黨籍桃園市議員梁為超今日在桃園市議會總質詢時向張當面恭喜，並希望張繼續努力，順利連任，讓桃園更好。張善政則表示高達8成的滿意度出乎他的意料，感謝市民對他這麼肯定。



桃園市議會今日舉行第3屆第5次定期會第32次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。國民黨籍桃園市議員梁為超質詢時提到，根據《風傳媒》最新民調數字顯示，張善政的施政滿意度高達80%，居六都之冠，代表桃園市民這兩年半以來，對張善政推動各項市政的表現是給予肯定的。



梁為超分析，張善政施政滿意度高有幾個重要因素，包括婦幼政策和公共醫療政策都獲得市民高度肯定，特別是擴大肺癌篩檢政策相當有成效，他身邊就有6、7個至親好友，都是藉由篩檢檢測出肺癌一期，並順利完成手術。他希望“衛福部”能跟桃園市政府學習，將擴大肺癌篩檢政策推廣至全台灣，尤其是台灣現在空氣污染的狀況實在非常嚴重。



梁為超也期許張善政能繼續努力，在未來1年半任期能夠做得更好，也希望張善政能夠繼續連任，帶領桃園市政策能夠繼續走向更好的方向。



張善政則感謝梁為超的勉勵指出，80%的施政滿意度高得有點出乎他意料，謝謝桃園市民對他這麼肯定。