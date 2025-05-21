賴邀聽“國安”簡報　民眾黨黃國昌接受邀請

黃國昌指派周榆修任與府方聯繫的窗口。（中評社 資料照） 中評社台北5月21日電（記者 鄭羿菲）賴清德在520就職周年談話表示，將向在野黨主席進行重要“國安”情勢簡報。台灣民眾黨21日中午舉行中央委員會，黨主席黃國昌表示，民眾黨願意接受邀請，但是賴清德要回應人民期待，就必須在“不設前提框架、沒有預設立場”的基礎上進行，盼朝野共商“國是”能順利推進。



黃國昌並指派秘書長周榆修作為與“總統府”的聯繫窗口，交由周榆修靜候府方更進一步的作業磋商。



民眾黨21日中午舉行中央委員會，下午發出新聞稿。民眾黨表示，會議中民眾黨也討論賴清德就職周年的各項民調，人民除了對賴清德施政不滿意外，對司法改革的不滿意都是最高，顯示民眾不滿司法成為民進黨政府操弄、打擊政敵的工具，也讓人民對司法產生不信任。



近期被揭發有眾多不正訊問、違法逼供的台北地檢署檢察官林俊言，被檢察長推薦為主任檢察官，黃國昌批評，這樣問案宛如流氓，嗆被告“你就給我試試看”，屢屢不正訊問、偽裝視察、實行威逼的檢察官，如今在民進黨宇宙裡竟然是“表現良好”，請問曾代表民間司改會追緝惡檢的“國防部長”顧立雄、大法官尤伯祥，同意嗎？



黃國昌指出，這根本就是赤裸裸地告訴所有司法人員，只要敢政治辦案、敢打壓在野黨、就能升官。當揣摩上意、緊抱當權者大腿成為升官不二法門，人民對司法的信任會持續探底。民眾黨會加以監督，尤其是對於檢查官的違法濫權、司法程序上的公開透明，民眾黨將持續推動必要的法案跟改革，來回應人民的期待。



最後，有關“重啟核三公投”三讀通過，將於今年8月23日進行投票，黃國昌強調，“國家”的重要能源政策，應該交由民意來決定，就讓我們一起落實直接民權，讓公民自主真正得以落實。