桃藍議員憂用肺發電　張善政：監測分析空污

桃園市長張善政今日到桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月21日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日到桃園市議會備詢，國民黨籍桃園市議員徐玉樹質詢時表示，自從5月17日核三廠2號機除役後，台灣正式進入“用肺發電”的空污最嚴重時代，尤其對桃園市的空氣品質造成重大影響。對此，張善政強調會持續監測分析，全力保障桃園市民的健康。



桃園市議會今日舉行第3屆第5次定期會第32次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。國民黨籍桃園市議員徐玉樹質詢時指出，自從5月17日核三廠2號機除役後，台灣正式進入空污最嚴重的時代，現在全台發電廠火力全開，現在幾乎95%都是用肺來發電，讓台灣的肺癌再度重回台灣癌症死因第一名。



徐玉樹提到，台灣從過去到現在沒有任何一個人是死於核能發電，但每年卻有一萬人是死於肺癌，所以問題到底是出在哪裡？中央到底在做甚麼？全世界包括日本和法國等國家，都在恢復核能發電廠的運轉，但民進黨政府為什麼要把台灣最後一座核能發電廠給廢了？現在全靠火力發電的結果，讓桃園的空氣污染相當嚴重。



張善政表示，他完全同意徐玉樹的看法，會持續關注桃園大潭火力發電廠的運轉情況，因為目前大潭火力發電廠還在增加新的機組，將來會變成全世界最大的天然氣發電廠。他會責成環保局從現在開始就針對空氣污染的擴散模式去進行了解，分析大潭火力發電廠的排放物對桃園市各地所造成的空氣品質影響，全力保障桃園市民的健康。