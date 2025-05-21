朱立倫：願意與賴清德進行朝野對談

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）賴清德昨日發表就職周年談話，提及將規劃對在野黨主席進行“重要‘國安’情勢簡報”。對此，中國國民黨主席朱立倫今天表示，賴清德終於願意敞開雙手促成朝野對談，雖然時間遲到了1年，但總算願意如此做，國民黨會持續等待，也願意與擔任民進黨主席的賴清德進行朝野對談。



朱立倫強調，朝野共同面對台灣相關“國防”安全、經濟安全、能源安全、科技安全、社會安全等議題，我們願意集思廣益，但更期待賴清德應該是“團結的促成者，而非仇恨的造成者。”



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中針對賴清德昨天的就職周年談話做出回應。



朱立倫表示，看到賴清德發表談話，終於願意敞開雙手、促成朝野對談，整整遲到了一年，這一年我們沒有接到任何電話，沒有接到任何朝野對談的訊息，只接到民進黨不斷要罷免、消滅、清算在野黨，要把在野黨關起來，這就是台灣仇恨的來源。



朱立倫認為，賴清德應該是社會和的動力，而非鬥的來源，仇恨動員是民主的敵人，而大罷免就是仇恨力量的動員，在民主國家所不願意見到，希望賴清德能深思。



朱立倫也強調，司法追殺手段更是用來殲滅敵人，會造成更大仇恨與對立，前民眾黨主席柯文哲已經被羈押近9個月，如果沒有具體明顯的證據，靠押人取供、入人於罪，就是司法不公。而對國民黨來說，辦藍不辦綠、小案大辦，讓藍營多人入罪，而且不斷的追殺，這就是司法不公、司法迫害的現狀，“國家”領導者責無旁貸，更不應該成為仇恨的來源。