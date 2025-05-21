藍綠互罷不停　國民黨：全力推動罷免賴清德

國民黨副發言人鄧凱勛接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）賴清德已就職滿1周年，中國國民黨主席朱立倫日前在426凱道集會上曾宣布，520過後就要啟動罷免賴清德。媒體今日詢問國民黨罷賴有何具體行動？國民黨副發言人鄧凱勛指出，接下來不管是在街頭、“立法院”、網路上或實體，國民黨都會用盡全力推動罷免賴清德，而罷賴要先從罷免“綠衛兵”（指民進黨“立委”）著手，因此未來會“陸海空齊發”，凝聚更多力量與民意。



國民黨發言人楊智伃則表示，賴清德昨天520演說呼籲朝野對話，要團結社會，但另一方面卻不斷以司法追殺、對付要罷綠的公民團體以及在野黨。而且賴清德過去執政1年來透過各種方式想要殲滅在野黨，鞏固自己權力，不管是集權或集錢，各方面的民調都已經顯示大家無法再忍受賴清德。



國民黨今天下午召開中常會，楊智伃和鄧凱勛在會後轉述時，回應媒體提問做出以上表示。



鄧凱勛強調，從各家民調結果可以看得出來，對賴清德不滿，已經是全台灣最大的社會共識，國民黨接下來不管是在街頭、“國會”、網路或實體，都會用盡全力，最近國民黨青年團、發言人團都已經站上街頭進行精準連署，這還需要更多的黨公職一起站出來，大家一起努力罷免賴清德，而罷免賴清德就要先從罷免綠委著手，國民黨會凝聚更多的力量與民意來進行。



至於國民黨台中市長盧秀燕今日表示應該給賴清德一些時間，鄧凱勛則說，盧秀燕果然是“媽媽市長”，願意給賴清德最大的包容與“母愛”，但人民對於賴清德已經逐漸沒有耐心，過去1年來民進黨政府與賴清德的所做所為都不符人民期望，也沒有讓人民安居樂業，都是用鬥，藉司法大刀來整肅異己與在野黨。



鄧凱勛強調，雖然盧秀燕對賴清德仍有期待，但人民的期待與耐心已經都被消磨掉並且見底，他呼籲賴清德趕快調整路線。