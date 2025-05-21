黃仁勳：美管制AI出口政策錯誤　加速華發展

輝達執行長黃仁勳。（照片：NVIDIA YouTube） 中評社台北5月21日電／輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席台北國際電腦展（COMPUTEX），21日上午9時舉行全球媒體聯訪記者會。黃仁勳說，美國管制AI晶片出口政策是錯誤的，4年前輝達在中國大陸市占率近95%，現在只剩50%，不得不銷售規格較低的晶片，但中國大陸AI研究仍在繼續，當地公司很有才華，出口管制反而刺激他們加速發展。



媒體報導，美國政府4月15日突然通知輝達，未來H20人工智慧（AI）晶片出口至中國大陸需取得許可證，為此輝達須認列高達55億美元的存貨相關損失，更讓黃仁勳接受外媒訪問時說“深感痛苦”。



黃仁勳表示，輝達針對中國大陸市場設計的降規版H20晶片遭管制出口，導致輝達報廢了數十億美元的庫存，對許多半導體公司來說，這相當於一季的總收入。中國大陸市場非常重要，規模可能達500億美元，對輝達而言是重大機會，全世界50%的AI研究人員在中國大陸，軟體能力很強，希望他們可以用輝達的技術開發AI。



黃仁勳說，輝達在中國大陸發展30年，上海辦公室變得太擁擠，已為員工租賃新大樓，中國大陸市場競爭非常激烈，他希望美國政策能允許輝達重返中國大陸市場，輝達正努力遵守出口管制，但目前產品規格已大幅降低，很難找到解決方案。



黃仁勳接著說，中國大陸有許多新創公司，還有像華為這樣強大的公司，針對H20晶片的禁令其實沒有效果，中國大陸企業會從華為或其他公司購買更多晶片，希望美國政府可以體認到這一點，讓輝達有機會重返中國大陸市場。



黃仁勳還提到，美國政府原本的AI擴散規則假設有誤，事實證明，美國不是唯一的AI技術提供者。美國總統特朗普（Donald Trump）公開表示，希望盡可能在全球銷售繪圖處理器（GPU），如果美國想保持領先，必須加速AI擴散，這對6G等未來通訊基礎設施也很重要。