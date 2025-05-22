高少凡：印巴衝突改變形勢　美失戰略自信

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中5月22日電（記者 方敬為）美國總統特朗普日前表態“美中關係很重要”，願訪問中國。東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，美國先是迅速與中國達成初步的關稅談判，特朗普甚至稱有助“統一與和平”，再加上表達訪華意願，顯示出，美國試圖緩和與中國的關係。這有兩個因素，第一是美國經濟問題需求，第二是印度與巴基斯坦衝突驗證中國軍事作戰能力，美國在印太地區失去戰略自信，所以要適當調整雙邊關係。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



美國總統特朗普16日接受福斯新聞專訪表示，他願意訪問中國，與中國領導人就外交政策和經濟問題進行會談，並稱“美中關係很重要”。



高少凡認為，美國近期不斷釋出轉圜對中國關係的訊號，首先在5月12日，美中雙方針對等關稅問題在瑞士日內瓦會談，並在短短2天內取得初步共識，在往後90天當中暫時化解貿易僵局，特朗普隨後公開發言稱，“中國開放，對統一（Unification）與和平非常有利”，引發國際議論。



他說，緊接著在5月18日，以美國馬首是瞻的賴清德就在網路節目專訪當中說出兩岸“併購論”，賴說“中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併購我的公司，要提條件”。與特朗普的說法相呼應，背後顯然有美國約束的影子。



高少凡表示，美國試圖與中國改善關係，首要原因當然與美國目前的經濟狀況有關，特朗普的對等關稅政策推升美國的物價通膨，尤其許多民生用品過去長期進口自中國，因為對中國課徵高額關稅，導致中國製商品斷貨，美國消費者買不到物美價廉的商品，怨聲載道，對特朗普政府的執政造成負面影響，因此美國必須有所轉變。