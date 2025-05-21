賴二次出訪過境美國？林佳龍未回應

台外長林佳龍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）台“外交部長”林佳龍今天與媒體茶敘，他強調目前12個“邦交”國都是穩定，至於賴清德第二次出訪有可能前往加勒比海或是拉丁美洲、非洲“邦交”國，有進一步決定會跟大家報告。



林佳龍今天舉行上任周年茶敘。他花了超過40分鐘，說明任內推動的政策，提到總合外交新戰略圖像，包括：價值外交、同盟外交與經濟外交。記者會由“外交部”發言人兼公眾外交協調會執行長蕭光偉、國際傳播司司長徐詠梅共同與會。



媒體詢問，台灣目前剩下12個“邦交”國目前狀況如何，是否有出現警訊，以及有沒有前“友邦”想要“復交”？賴清德第二次出訪會不會過境美國本土。



林佳龍表示，12個“邦交”國他去過9個，不代表其他3個不會去，“目前12個‘邦交’國都是穩定”，外界關心中拉論壇，聖露西亞與海地派人參加，事前事後都有溝通，他們是因為區域參與中國論壇，但他們也沒有簽訂北京宣言。



林佳龍表示，海地需要維安牽涉的聯合國一些國際組織的考量，以區域方式去。事前事後都有良好溝通，我們一定會密切注意。不會讓這個事情擴散，我們會管理好，全力以赴。



至於賴清德第二次出訪是否過境美國本土，林佳龍並未直接回應，他表示，南太3個“友邦”，賴清德去年有去過，他們也都有來，帛琉總統惠恕仁目前在台灣訪問，馬紹爾總統海妮之後會來訪，去年吐瓦魯總理已經來訪過。其他加勒比海、拉丁美洲、非洲都是可能出訪國家，有進一步決定會跟大家報告。



被外界質疑駐外派任是酬庸，例如前“立委”林昶佐派駐芬蘭，林佳龍表示，所謂駐外派任問題依法行政辦理，駐外領事派任條例都是如此，特任“大使”或是“公使”是“總統”任命權，與過去相比並沒有增加特任大使、公使，都在名額限制範圍內。