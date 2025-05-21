吳玉山：對陸不了解很危險過度依賴美成魁儡

“中研院院士”吳玉山。（照片：“中研院”提供） 中評社台北5月21日電／第五屆台灣研究世界大會（World Congress of Taiwan Studies, WCTS）今日於“中央研究院”舉行。“中研院院士”吳玉山在開幕式演講以“台灣：在地緣政治與重商主義的世界中奮進”為題，分析當前國際局勢的重大變遷。吳玉山指出，台灣被夾在中美兩強之間，如果對中國大陸不了解，非常危險，應該要改善兩岸關係，才不會過度依賴美國，成為霸權的魁儡。



根據《中時新聞網》報導，吳玉山指出，全球正從自由主義秩序轉向地緣政治與重商主義競爭，台灣身處美中角力的核心位置，唯有在堅守自由民主原則的同時，冷靜應對變局、審視“國家”戰略，才能在變動的環境中穩健前行。



吳玉山表示，世界再次壟罩在混亂戰爭陰影，面對中美兩大強權競爭，迅速加劇揭開冷戰2.0序幕，全球化時代已經結束，世界各國被夾在中美兩國家逼著選邊站，像是台灣面臨生存威脅，努力求生，地緣政治開始受到正視。



吳玉山分析，面對大國爭霸，“其他國家”選邊站的選擇非常有限，如果其中一方霸權有威脅，只能選擇另一方霸權結盟夥伴關係，選邊站的結果，將會造成依賴關係，若是“中小型國家”想要在兩大霸權國夾縫中求生存，可以選擇在兩方都建立友善關係，這樣才不會成為結盟強權的魁儡。



對於美中台關係，吳玉山表示，台灣一方面如何強化跟美國盟友關係，增進“國家安全”，找到互利互惠的方式很重要，尤其是美國總統特朗普再次掌權，必須要特別注意。面對中國大陸除避免挑釁，如果對中國大陸不了解，是一件非常危險的事情，台灣因應外部安全威脅，堅守自由民主原則，對台灣是非常大挑戰跟問題。