國民黨宜蘭縣黨部主委遭約談　子為父喊冤

中國國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌兒子、國民黨宜蘭縣議員林岳賢。（宜蘭縣議員 林岳賢臉書） 中評社台北5月21日電／中國國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌21日一早因“死亡連署”遭約談。林明昌送往宜蘭地檢署復訊前，林明昌兒子、國民黨縣議員林岳賢赴地檢署，他說，今天是自己農曆生日，原本計劃與父親吃頓飯，孰料父親從早上就被約談至今，更批評檢方是政治辦案。



公民團體“滿城封宇”推動罷免民進黨宜蘭縣“立委”陳俊宇，被抓出有“死亡連署”。上月檢警調偵辦，13人列被告，其中3名黨工遭羈押禁見。今早林明昌等人赴調查站約談，林岳賢與國民黨籍議長張勝德與多名黨籍議員赴地檢署。



國民黨宜蘭縣黨部書記長武建華則批評這是政治迫害的延續，主委林明昌已“回國”20多天，現在才約談他，不是很奇怪嗎？若涉案的話，應該第一時間就約談，此時的動作豈人疑竇，宜蘭6月24日罷免陳俊宇的二階連署期限馬上就要到了，此舉是為了造成黨員及連署民眾恐慌。



根據台媒報導，林岳賢說，他只是要到地檢署等爸爸回去，如果是來抗議，人不會那麼少。他說，檢方要就早一點（指約談），怎麼時間點選擇在520賴清德就職滿周年隔天？現在罷免陳俊宇進入第二階段，認為檢方在這時間約談，嚇阻意味濃厚。



檢調上月24日調查罷免“立委”陳俊宇案疑涉死亡連署案，大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部等處所，並約談10多人到案。訊後縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐及主任李姿慧3人因涉偽造文書，法院裁定羈押禁見。



在第一波調查搜索時，林明昌因宗教活動前往大陸交流，未列入詢問追查對象，但地方盛傳520之後，肯定逃不過。今天上午7時許，檢調人員帶著搜索票前往林明昌家中帶人，據了解，上午除了林明昌以外，還有大約10熱心推動罷免連署人士。