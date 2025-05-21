高雄自動化工業展登場　業者關心關稅衝擊

“2025高雄自動化工業展”及“2025高雄國際儀器化工展”21日下午舉辦開幕活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月21日電（記者 蔣繼平）受到特朗普關稅戰、台幣匯率升值等影響，衝擊台灣產業。“高雄自動化工業展與高雄國際儀器化工展”在高雄展覽館連辦四天，今天舉辦開幕式，話題圍繞關稅衝擊影響。高雄市經發局長廖泰翔表示，期待更多會展讓在地產業打開多元市場，高雄市儀器公會理事長張學正則盼政府提供協助，透過活動平台提供助力與解決辦法。



參與開幕活動的機械工業公會理事長、大立機器總經理莊大立接受訪問時表示，對於關稅戰會怎麼影響，大家都已經知道了，現在就等關稅談判結果，在結果出來前，“目前沒有可以談的部分”。



“2025高雄自動化工業展”及“2025高雄國際儀器化工展”21日至24日在高雄展覽館登場，由經濟日報主辦、高雄市儀器商業商業同業公會協辦，今年聚焦“工業4.0”、“智慧機械”、“高值化及低排放”等議題，吸引全台各地250家業者參展，預估將湧入3萬人次參觀，後續延伸商機上看新台幣5億。



主辦單位在新聞稿提到，由於近期美國政府關稅政策變動劇烈，台灣工業進出口貿易持續受影響，透過本展將帶動產業界交流，並活絡內需外銷市場，減緩關稅政策帶來的衝擊，提升行銷競爭力，展現台灣南部機械工業重鎮的實力。



開幕活動於21日下午舉辦。高雄市經發局長廖泰翔致詞提到，今年大家都很辛苦，年初關稅到後續匯率，關稅90天觀察期，“中央”積極努力與美方接洽談判，期待會有很好的結果，也拜託“中央政府”在未來產業遇到問題時，雨天不要收傘，金流持續營運下去，並且期待更多會展讓在地產業打開多元市場，已開始執行相關政策方向。

