官員喊阿兵哥沒飯吃　網友問有錢改路名？

府副秘書長何志偉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電／“立法院外交國防委員會”今日排定處理政府總預算決議、“國家安全”局預算凍結案等24案，期間“總統府”副秘書長何志偉喊話在野黨開會解凍預算，因為再兩個禮拜，府就沒錢繳水電費、憲兵211營會沒有飯吃。相關說法引發網友熱議，有人更質問，改中正路為什麼有錢？



何志偉今天中午拜訪國民黨“立院”黨團總召傅崐萁，盼盡快開會、解凍預算，他並在接受媒體聯訪時表示，再2個禮拜府方就沒辦法付水電費、戍守的憲兵211營會沒有飯吃，他們將空腹執勤，“我們可以餓到自己，可是基層的士官兵在這麼熱的酷暑下滴水未進或沒吃飯，這樣子是不好的”，因此他誠懇拜託、希望解凍府方的預算。



何志偉的“阿兵哥沒飯吃”引發網友熱議，紛紛在相關報導貼文留言表示，“沒錢付水電，有錢改中正”、“你也太離譜了”、“今日最大的笑話”、“改中正路為什麼有錢”、“造搖再造搖”、“還來這套，有完沒完”、“沒錢吃飯，然後有錢改路名”。



“內政部”18日公布處理威權象徵進度，現行列管的威權象徵共941筆，截至今年4月底已處置264筆，尚有677筆待處置；至於中正路改名部分，“內政部”已辦理委託研究，研擬相關政策方案。“內政部長”劉世芳19日上午表示，這677件中牽涉到所謂中正路外，可能還有包括蔣介石的塑像或者銅像的移除；她表示，若要移除有些經費上困難的話，“內政部”會協助。