AIT：盼台持續增加防衛預算　投資社會韌性

AIT台北辦事處長谷立言。（中評社 資料照） 中評社台北5月21日電／美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）20日接受《中央社》專訪表示，在對台軍售方面，目前美國的重點在於提供台灣最迫切需要的不對稱作戰能力，以維持台海戰略平衡。



谷立言也說，美國無法單靠自己完成所有的事，這就是為什麼美國呼籲台灣及其他夥伴增加“國防”投資，“我們歡迎賴清德承諾將台灣“國防”支出提高至GDP的3%以上”，也希望看到台灣持續增加“國防”預算，並期待台灣在社會韌性方面有更多投資，這不僅有助提升嚇阻力，也將確保台灣的經濟韌性。



對於近期部分民調顯示，特朗普執政後，台灣民眾對美國信心下降，谷立言表示，美國致力維護台海和平與安全，並全力深化美台關係，包括經濟、投資和科技領域。



谷立言指出，美國總統特朗普已明確表示，他的最終目標是實現全球和平，無論是結束中東、歐洲的現有衝突，或是防止印太或台灣海峽發生衝突，都是美國的優先事項之一。



全球聚焦機器人技術、無人系統與自主系統的最大規模活動，XPONENTIAL無人機展19日至22日在美國德州休士頓舉行。



谷立言昨天參加XPONENTIAL無人機展後，接受《中央社》專訪暢談美台在無人機領域的合作及台灣防衛、美台關係等議題。



去年7月就任AIT處長的谷立言曾表示，期待美台在無人機能有軍用、商用共同合作，美國的研發能力加上台灣製造能力，有機會主導產業發展。谷立言在這次的專訪中進一步指出，雙方在無人機領域的合作聚焦人工智慧（AI）應用、供應鏈整合及投資等3大重點領域。



谷立言說，從烏克蘭的經驗可看到，無人機很容易受電子作戰或其他的干擾，因此，導入AI將對無人機產業效能帶來革命性的改變。



谷立言表示，過去軍事發展的關鍵是GPS和精準彈藥，但未來的關鍵則是AI技術運用，以確保生存能力及作戰效能。



在供應鏈整合方面，谷立言指出，台灣卓越無人機海外商機聯盟昨天與美國國際無人系統協會（Association for Unmanned Vehicle Systems International）簽署合作備忘錄，雙方將討論如何建立可信賴的供應網絡，也就是建立一個系統，讓企業能快速驗證並了解其合作夥伴不包括來自潛在對手的零組件或影響力。



第3個領域則是投資。谷立言表示，許多台灣企業正考慮到美國投資，有些企業赴美投資是因為美國國防部有規定，“國防”專案中有特定比例的內容物需要在美國本土生產，因此有些台灣企業決定到美國設廠。



谷立言說，也有公司是看中美國市場的機會，例如，越來越多的美國州或地方政府基於資安考量，不再購買中國大陸製的無人機，因此，有些台灣公司成功將無人機銷售給德州、佛羅里達州的警察部門。



針對無人機在“國防”方面的運用，美媒去年曾引述美國印太司令帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）報導，美軍“地獄景象”（Hellscape）計劃將以數千架無人武器痛擊中共意圖穿越台海的入侵軍力，爭取部署協防台灣的時間。



對此，谷立言表示，台灣發展不對稱戰力的重要性正是為了嚇阻衝突發生。從俄烏戰爭中得到的經驗就是無人系統非常有效，即使烏克蘭沒有海軍，還是能在黑海藉由無人機和其他無人武器，癱瘓俄羅斯的海軍艦隊。



“我們認為在這方面，台灣也有很多可應用的空間”，谷立言說，無人機在防衛上的應用對於維護台海和平與安全至關重要。美國目前不僅是向台灣提供和銷售無人機及其他無人系統，還鼓勵台灣自行發展無人機產業生態系。



谷立言同時也強調，無人機還有很多其他方面的應用，包括環境、消防警務、農業、科學研究等。



至於特朗普（Donald Trump）政府力倡“和平要靠實力”（peace through strength）政策，美國如何協助台灣因應中國大陸持續加大對台軍事施壓？谷立言表示，這是特朗普政府的優先事項之一，歷屆美國政府都是如此。美國反對任何以武力或脅迫手段改變台灣現狀的企圖。



從事美台關係工作已超過20年的谷立言說，從未見過雙方關係像目前這般強勁，合作範疇如此廣泛，涵蓋公衛、半導體等領域，“我對美台關係的未來，非常有信心”。