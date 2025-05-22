高雄科大產學合作多　關稅衝擊讓案子慢一點

高雄科技大學參展“2025高雄自動化工業展”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月22日電（記者 蔣繼平）“高雄自動化工業展與高雄國際儀器化工展”21日起在高雄展覽館連展四天，高雄科技大學每年承接700家企業所委託計劃案，每年所創造產學合作金額約新台幣12億元以上，攤位也展出19件教師研發技術和設備及最新成果，台灣自主開發成功的“航太起落架鍛件與發動機用鍛件”吸當吸睛。另外，針對關稅衝擊是否有影響產學合作，校方則說會間接感受合作變慢，但整體影響不大。



針對關稅戰衝擊是否有影響，高雄科技大學產學營運處產學長、機電工程系教授謝其昌接受中評社訪問表示，以學校來講，會感受合作變慢了，因為台灣都是中小企業，需要準備周轉金繳稅，舉例來說，產學合作付款會付得比較慢，或者說好要做的研發，業者會說再過一陣子，變成這樣，會間接感覺有在變慢。



謝其昌也說，以高科大來講，目前有很多案子在進行，因為有很多案子散得很開，整個學校的產學案就變成不會有太大的影響，因為學校有50個系，可能對接50個產業，可是真正有影響3到4個產業，整體不太會影響。



高科大每年約承接700家企業所委託計劃案，每年所創造產學合作金額高達新台幣12億元以上。隨著全球工業4.0的時代來臨，人工智慧與自動化技術的結合成為推動工業革新與提升生產效能的關鍵力量，高科大也參加“2025高雄自動化工業展”，展出校內19件教師研發技術和設備及最新成果。



高科大攤位相當大，涵蓋產業機械與智慧機械（AI應用）、自動控制、永續能源、低碳與減碳技術及創新發明等專業領域。譬如：最新的1600噸大型伺服沖床設備的沖壓能力（以1:20的模型機說明）、航太起落架鍛件與發動機用鍛件、語音控制智慧病床和可後仰式電動站立架及可收式電動輪椅等產品。

