黃國昌要求簡報開直播　“國安會”拒絕

何志偉、徐斯儉出席司法法制委員會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電／賴清德昨發表就職一周年談話時提到，將向在野黨主席進行“重要“國安”情勢簡報”。台灣民眾黨主席黃國昌認為扣除機敏部分應“全程公開直播”，“國安會”副秘書長徐斯儉今表示，專報是無法對外講的，“我們沒辦法用直播的方式。”



“立法院”司法及法制委員會今處理今年度“總統府”、“國安會”預算解凍案，府方由副秘書長何志偉出席，“國安會”則由徐斯儉出席。在野黨不滿“總統府”秘書長潘孟安及“國安會秘書長”吳釗燮均未出席，要求休息等2人來再進行審查。委員會歷經一上午空轉，下午2時許，會議主席、中國國民黨籍召委吳宗憲宣布繼續開會。



綜合台媒報導，民進黨籍“立委”吳思瑤質詢指出，賴“總統”520演說釋出善意、遞出橄欖枝，主動願意分享“國安”資訊給在野黨領袖，希望透過“國安”專報，讓在野黨知道現在“國安”困境為何；但黃國昌卻要求直播，若“國安”資訊要直播，可能傳達到境外敵對勢力，就算機密不直播，會議要怎麼切割，詢問負責規劃的幕僚單位“國安會”是否認為可行？



“沒想到這個任務這麼艱鉅。”徐斯儉表示，“國安會”現在正在規劃，包括“國防”、兩岸、“國安局”問題、滲透、灰色地帶等，都牽涉到很難對外公開說明的情況，如果有公開說明，在野黨黨魁可以從媒體看到，不需要專報，專報一般是無法對外講的。