台南響應中正路改名　黃偉哲：積極配合

台南市現存“中正路”有15條。（台南市政府提供） 中評社台南5月21日電／針對“內政部”已辦理委託研究，研擬“中正路”改名相關政策方案。民進黨籍台南市長黃偉哲表示，支持並積極配合政策，將會尊重民意，以“衝擊最小、爭議較少”的區域先做，循序漸進逐步達成轉型正義目標。



台南市民政局統計，台南目前15條中正路，道路兩旁住戶約1萬2983戶，約2萬4328人。有關道路更名，需依規定取得道路兩旁設籍住戶戶長5分之1以上連署書面申請，再由戶政事務所調查取得道路兩旁設籍住戶3分之2以上之戶長書面同意後，即啟動辦理更名及門牌整編。



台南市民政局長姜淋煌表示，道路更名後涉及門牌整編，影響道路兩旁住戶相關權益及使用習慣。因此將積極配合“內政部”政策，同時尊重市民意願、審慎評估，將採取主動查訪方式，以瞭解住戶意見及連署意願，作為辦理道路更名的依據。



“中正路”主要為紀念蔣介石，台灣地區幾乎每個城市都有，另還有中山路也極普遍。



民進黨執政的台南市積極推“去蔣化”。2022年3月13日，台南市長黃偉哲宣布中西區“中正路”部分路段將改名為“湯德章大道”，並於4月1日掛牌。3月13日是“台南市正義與勇氣紀念日”，也是“二二八事件”中湯德章律師遭槍決殉難日。



根據台媒指出，黃偉哲指出，台南被譽為“民主聖地”，在台灣民主發展史占有重要地位。2022年起率先將中西區中正路部分路段更名“湯德章大道”，原址“中正路1號”台灣文學館更名為“湯德章大道1號”。他強調，將配合中央政策逐步變更，讓轉型正義之路更加順暢。



台南市政府逐步推動轉型正義，將中正路前段（湯德章紀念公園至忠義路）約170公尺，更名“湯德章大道”，範圍內的4處公家單位，包括台灣文學館、228紀念館（中西區圖書館）、消防史料館（119大樓舊址）都已象徵性掛“湯德章大道”門牌號碼，獨缺台灣土地銀行台南分行尚未“掛牌”。