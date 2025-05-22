張學正：關稅戰迷茫不清　產業保守更危險

高雄市儀器商業同業公會理事長、鴻鎰科儀董事長張學正。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月22日電（記者 蔣繼平）美國關稅戰衝擊台灣產業，高雄市儀器商業同業公會理事長、鴻鎰科儀董事長張學正接受中評社訪問表示，儀器與自動化是支援產業，跟著石化發展，石化前兩年進入相對低靡，一派不敢投資、停滯、讓其萎縮，另一派走研發讓產品升級。關稅戰有危機也有轉機，但產業會保守或投資呢？因為關稅戰的不確定性，更需要政府溝通與輔導，他認為要大膽往前走，若停在原地，世界很平，很快就會消失掉。



“2025高雄自動化工業展”及“2025高雄國際儀器化工展”5月21日至24日在高雄展覽館登場，共有全台250家業者參展，還有高雄市儀器商業同業工會、高雄科技大學、高雄市五金商業同業公會、中華液壓氣動協會、台中市軸承商業同業公會等共襄盛舉，全力展現台灣機械與化工產業的實力。



鴻鎰科儀為日本、歐洲、美國知名的進口儀器代理商，進口理化分析儀及油品分析儀，銷售對象為台油中油及台塑、民間各機關學校。



有關關稅戰衝擊，張學正表示，對產業來講影響最大的是“不確定度”，因為迷茫不清，設定策略時不知道該怎麼樣去做下一步，進出口的時間點也會影響，但在關稅貿易挑戰下，產業很需要立刻去做進化、做新的修正，研發就很重要，因此是危機，也是轉機，只是轉機需要政府來做協助。



張學正說，所以才會說透過展覽的平台讓產業聚在一塊、集思廣益，讓眼光放遠一點點，研發上投資更多一點，這是很好的契機。



儀器產業客戶端布局是否有變化？張學正表示，高雄過去是石化重鎮，事實上石化產業在前兩年，也就是疫情過後進入相對低靡的狀況，石化產業分成兩大派，一些是不敢投資了，停滯，一直讓它萎縮掉，有些比較積極的年輕產業就走研發，讓產品再升級，能夠在市場上取得比較好的利潤與推廣，所以儀器就往研發布局投資。

