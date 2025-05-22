中評關注：張亞中讓國民黨魁選舉進入深水區

國民黨主席選舉將逐漸進入熱戰期。（中評社資料照） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉受民進黨發動大罷免影響，預計延到今年10月舉行。孫文學校總校長張亞中訂23日宣布參選，以再次攜手救黨、救國、救兩岸為訴求，挑戰現任主席朱立倫路線，可預期的是，接下來黨主席選舉的話題有望逐漸熱絡，也將進入討論兩岸路線的深水區。



國民黨下任主席，除了帶領藍營殺出血路抵抗民進黨外，黨的兩岸路線更是關鍵，這也是凸顯藍綠最大不同之處。如果仍維持目前遇到兩岸議題就不敢論述的基調，或是跟著綠營屁股走，一股腦比誰更反共，就像目前一樣，這樣的國民黨何來底氣談未來怎麼重返執政？



目前宣布參選國民黨主席者，包含國民黨中常委孫健萍、彰化縣前縣長卓伯源與張亞中。至於黨主席朱立倫仍將重心放在大罷免，尚未宣布連任，外界也看好台中市長盧秀燕出來承擔，但盧現正陷入長考中，兩人參選態勢預料將等到罷免結果出爐才會明朗。



國民黨這幾年一直陷於兩岸路線的糾葛，以賴清德日前拋出的併購說為例，先不論賴的背後目的，如以正面角度來看，這是賴上任一年以來的重大轉變，至少已擦到統一的邊，可以看出賴的彈性。



國民黨面對賴清德碰到統一議題，卻僅是反射性的批其“賣台”，拿過去綠營抹紅藍營的那一套反打，希望擺脫長年被貼上“中共同路人”或者“親中賣台”的標籤。但這等於國民黨在兩岸議題，只能隨賴的調性走，話語權拿捏在賴手上。這是大大削弱了國民黨與民進黨的差異性，也讓民眾難以感受到國民黨在兩岸方向上的主體性與堅定性。



張亞中再一次宣布參選黨主席，正是看準朱立倫領軍的國民黨，長期迴避兩岸問題。接下來可預見張亞中勢必以重建國民黨兩岸話語權為主軸進行參選，這無論他是否最終勝出，過程中拋出的議題，勢必將迫使其他主席參選人不得不面對此一核心議題。

