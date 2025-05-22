席代麟：賴受訪到520談話是精心設計表演

銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月22日電（記者 盧誠輝）賴清德從520前3天露出媒體專訪內容到520談話引發熱議。銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟接受中評社訪問認為，賴把520不能講的話先在媒體專訪中講出來，目的是在為自己建立“防火牆”，這一切都是經過精心設計的“表演”。



席代麟，政治大學政治學博士，曾任銘傳公共事務學系主任，台北市政府研考會委員，現任銘傳大學公共事務學系專任副教授。



席代麟表示，賴清德17日接受媒體專訪提到“併購說”時，當時距離520僅剩3天，所以520談話應該早就已經定稿，而520談話所沒有觸及到的議題，賴清德就把其他想講的話放在媒體專訪時講出來，並提早露出，這很明顯就是一連串精心設計的安排。



他指出，賴清德用“大公司購併小公司”來比喻兩岸關係，引發外界熱烈討論，甚至有人懷疑賴對兩岸的立場和態度是否有所轉變？但若仔細查看賴說這段話的前後語句就可以發現，賴還是強調“對等尊嚴”、“‘中華民國’和中華人民共和國互不隸屬”、“中華民國台灣”的前途要由兩千三百萬人決定” ，這才是賴清德想表達的重點。



席代麟強調，賴清德對兩岸關係的主張和態度其實從頭到尾都是一樣的，“併購說”也只是稍微提了一下，並未進一步去論述細節，因為若真的要大陸提條件，台灣就必須有所回應，如此就會造成兩岸正在進行談判的既成事實，但他相信這並不是賴所樂見的，因為賴從來沒想要和大陸走上談判桌的想法，所以賴擺明就是想藉此來對大陸吃豆腐。



席代麟分析，賴清德上任後已把大陸定位為“境外敵對勢力”，兩岸在民進黨執政下不斷往分離的方向去走，在這樣的氛圍下，兩岸有可能上談判桌嗎？更遑論是要大陸提條件了。所以賴清德刻意選在520前3天把受訪內容露出，目的就是在為自己建立“防火牆”，把520不能講的話先在媒體專訪中講出來，這一切都是經過精心設計的“表演”。

