中評關注：綠營鐵了心　520後兩岸還是硬

520後第二天，陸委會主委邱垂正前往“立院”備詢，民代、媒體都在注意他的說法有沒有改變。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月22日電（記者 鄭羿菲）賴清德520就職周年前夕，受訪以“大公司併小公司”比喻兩岸統一，外界關注其兩岸政策是否在美國施壓下有所轉向，但從陸委會主委邱垂正21日赴“立法院”回應對學生赴陸交流、海峽論壇、兩岸觀光的態度來看，絲毫沒有鬆綁。民進黨團昨日也還在高喊要在野黨支持“賴17條”之後的“國安”修法。



賴清德520提到“台灣很樂意跟中國進行交流合作”，大陸回應在“一個中國原則”基礎上，願和台灣各黨派對話。由於賴不久前才受訪談及“併購說”，因此媒體高度關注邱垂正21日赴“立院”答詢的說法。邱仍強硬重申“不接受大陸提出的一中原則九二共識作為對話的政治前提”。



“賴政府”兩岸政策朝向緊縮路線未有更動，可以從藍綠“立委”關切的三層面兩岸議題可見。一、民進黨籍“立委”黃捷詢及學生暑假赴陸交流團議題，稱收到2則陳情，其中一則簡訊強調參加者僅需付機票與事物費，且是私人活動非學校活動，另一則簡訊備註小學畢業後未前往中國大陸的學生優先錄取，“這兩則訊息是否是明顯的統戰交流團？”邱垂正回應，相當明確，這類的交流案應該要符合對等尊嚴與“教育部”的相關規範。



二、民進黨籍“立委”王美惠關切6月即將在廈門登場的海峽論壇，地方政府有多少人申請參加？邱垂正不僅強調禁止“中央政府”官員去，也表達今年才有的“除了政務人員不要去，所屬事業單位或公務人員，也希望地方政府不要核准去參加”。

