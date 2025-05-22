彭淮南：反對外匯存底當“主權基金”

彭淮南。（中評社 資料照) 中評社台北5月22日電／賴清德宣示將成立“主權基金”，台“中央銀行”前總裁彭淮南21日接受媒體專訪時表示，成立“主權基金”“茲事體大”，他擔任“央行”總裁時對此事一直抱持開放態度，“我從來沒有擋”，但堅持一定要立專法、成立專責機構管理，且不能無償撥用外匯存底，因新加坡淡馬錫、挪威退休基金在金融海嘯時，都曾出現大額虧損。若沒有立專法，一定過不了“立法院”這關。



台“中央銀行”副總裁嚴宗大昨日在“立法院”答詢時也說，“央行”反對“主權基金”從外匯存底無償撥用，建議採用新加坡或韓國模式。



《中國時報》報導，現年86歲的彭淮南2018年2月退休後，轉任“央行”無給職榮譽顧問，這7年時間，從未針對政策發表看法，選在賴清德宣示將成立“主權基金”此刻提出建言，除了希望政府能少走冤枉路，還有對“外匯存底可能被挪用”的擔憂。這是他花了一輩子所守護的，或許有情感上堅持，但更多的是實務上考量。



彭淮南1998年2月接任“央行”總裁，時值亞洲金融危機，3個月後連發3道外匯禁令，最悍的就是禁止台灣境內的銀行承作NDF業務，以應對索羅斯襲擊。這是彭總裁上任後第一個重大政策，儘管當時質疑聲浪不斷，但確實讓台灣全身而退，他也因此一戰成名，被冠上“外匯殺手”封號。



朝野討論“主權基金”逾20年，始終是“只聞樓梯響”，但“賴政府”轉為積極，賴清德在就職周年宣布，成立由政府主導的“主權基金”，打造政府級的投資平台，利用台灣產業優勢、布局全球，投資國際市場，連結AI時代主要目標市場，可望拍板定案。

