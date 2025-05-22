非核缺電風險高　台電遭爆偷開除役燃煤機組

興達電廠。（中評社 資料照) 中評社台北5月22日電／核三廠二號機組於17日晚間10時多完成停機，核能歸零，18日起台灣全面進入非核家園時代。中國國民黨高雄市議員邱于軒21日質疑，興達電廠3、4號燃煤機組許可明明在去年9月30日到期，卻在“非核家園”3天後偷偷開機，罔顧市民健康。對此，環保局表示，台電公司通知因有電廠故障檢修影響供電，為確保供電穩定，故啟動興達機組。



目前在台電擔任配電技術員、氣候先鋒者聯盟發起人的楊家法表示，很多人擔心夏天比較會有供電或停電的風險，但他認為風險最高的月份是4月，除4月之外，10月下旬到11月有時候也會比較吃緊，再來才是7、8、9月。



根據《風傳媒》報導，氣候先鋒者聯盟發起人楊家法19日在“非核家園！然後呢”記者會指出，4月之所以風險最高，是因為賴清德聲稱備轉容量率都在10%以上，結果政府把沒有操作許可證的燃煤機組開了3天3夜，興達4號燃煤機組從4月20日到23日，總共開了77個小時，而興達3號則開了50個小時，沒有繼續是因為故障休息，否則一定會超過50個小時。



楊家法直指，在興達3號故障後，馬上叫台電最老的機組大林5號上來，“綠燈之後，又用這種緊急的技術，表示實際上已經沒有牌可以打了！”全天的備轉容量率在4月10日晚間只剩5.37%，儘管已經到橘燈，但台電官網大多仍顯示綠燈，因為官網只揭露白天，實際上很多次都逼近橘燈。



楊家法直言，4月15日備轉容量率只剩2%，當天因為差點發生全國分區停電，還發生有名的台電調查手機事件，要清查是誰洩密，因為當時官網上顯示黃燈，可是台電職員已收到要分區停電的通知，儘管後來官方承認備轉容量率只剩3.2%，但他認為絕對沒有，甚至2%都太多。



至於供電、停電的高風險月份，楊家法表示，7、8、9月台電都有準備，可是11月備轉容量率甚至跑到5.8%，所以往年來看都是4月最危險，再來是10月下旬到11月。7、8、9月若沒有特定狀況，都是低空飛過。