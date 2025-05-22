阿兵哥快沒飯吃？翁曉玲爆真相批何志偉造謠

府副秘書長何志偉說，阿兵哥再2星期就沒飯吃，藍委翁曉玲痛批造謠。（照片：翁曉玲臉書） 中評社台北5月22日電／“立法院”司法及法制委員會21日處理“總統府”、“國安會”預算解凍案，“總統府”副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，還說“阿兵哥（指憲兵211營）再兩個星期就會沒飯吃”。中國國民黨籍“立委”翁曉玲說，“立院”凍結的是聘用團膳廚師費用，跟阿兵哥的伙食費不同，何志偉的說法是造謠。



何志偉21日中午前往拜訪國民黨“立院”黨團總召傅崐萁，盼盡快開會、解凍預算，他在接受媒體聯訪時表示，很誠懇呼籲“讓我們可以開會、讓我們可以解凍這些預算”，真的很遺憾的是，“再2個禮拜後，“總統府”沒有辦法付水電費了，“國內外”貴賓來的時候，“總統府”沒辦法正常接待，這會嚴重衝擊台灣的國際形象”。他也提到，“現在我蠻難過、蠻緊張的是，我們的阿兵哥（指戍守“總統府”的憲兵211營）再2個禮拜會沒有飯吃，他們會空腹執勤、在這邊餓肚子，我們可以餓到自己，可是基層的士官兵在這麼熱的酷暑下滴水未進或沒吃飯，這樣子是不好的”。



翁曉玲質詢時表示，“立院”凍結的是聘用團膳廚師費用，就算沒有廚師，也可以買外食，不會讓阿兵哥餓肚子。國民黨籍“立委”吳宗憲也表示，府預算被凍結，與官兵伙食費無關。民進黨籍“立委”吳思瑤說，被凍結雖是聘用廚師費，但沒有廚師，誰煮飯給阿兵哥吃？



翁曉玲21日晚間在臉書發文痛批，“立法院”明明凍結的是府方的業務費，並沒有指明刪減或凍結聘請廚師費用，更沒刪減府方憲兵弟兄們伙食費的任何一毛錢，何來阿兵哥會沒飯吃之說？“府方內部自行調整業務經費，不分輕重，寧可先將經費挪到他處使用，也不願先付廚師費用，以維持侍警衛人員供餐穩定，這樣的府敢說有照顧、關心員工下屬嗎？”



翁曉玲也說，府方的預算凍結案，下午經審查後已全數解凍通過了，接下來府方沒有借口可以再說沒錢繳水電費、沒錢聘手語老師、沒錢發急難慰問金、沒錢聘廚師了吧。



網友質疑，“憲兵211營的伙食費是府方出的？”呼籲北檢要不要查一下“國防部”和府方的帳？也有網友批“可以請憲兵先把睜眼說瞎話的副秘書長抓起來嗎？”