爆賴清德常和罷團開會　綠議員洪健益被出征

民進黨台北市議員洪健益。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電／民進黨台北市議員洪健益日前爆料，賴清德時常與罷團領銜人開會，儘管相關說法遭民進黨發言人吳崢否認，洪也在臉書發文道歉，但仍引發熱議。對此，許多網友在洪建益的貼文留言，“造反了嗎”、“謝謝你讓我們知道，賴清德整天搞鬥爭”。



根據《中時新聞網》報導，洪健益20日在政論節目《新聞面對面》透露，賴清德常和罷免領銜人們開會、“坐在那聽話”。聯電創辦人曹興誠更告訴賴，“哪個人沒有幫忙收連署書、收的份數不夠多”，引發藍營批評。吳崢21日回應，洪健益在政論節目上的發言與事實不符，賴清德從未與罷團領銜人、罷免團體開會，國民黨的相關評論實屬子虛烏有。



洪健益21日晚間在臉書發文表示，對於自己在節目中表達過程，或許因時間有限，所以不夠清楚，甚至因語速過快出現口誤的情形，造成社會大眾與公民團體們困擾，深感抱歉。未來自己會注意說法與用詞，避免再次產生誤會。他強調，這次罷免行動，全部都是由公民團體自主發起，充分展現台灣民主社會中，人民的自由意志與價值精神，國民黨若一再錯估民意、輕忽這股公民力量，只會與社會繼續持續的脫節、脫鉤。



不少網友也在洪健益的貼文留言，但內容多為負面或調侃，包括“謝謝你讓我們知道賴清德有多假掰”、“講實話的議員，真的要讚爆”、“謝謝你讓我們知道，他整天搞鬥爭”、“有拿通告費就應該實話實說，你做的很好”、“造反了嗎”、“活該，誰准你講實話”、“比起‘總統’，我更相信你說的”。