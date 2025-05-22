南投補助款遭砍35億　地方藍營轟政治操作

國民黨南投縣議會黨團書記長陳淑惠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月22日電（記者 方敬為）“立法院”刪減政府總預算，“行政院”認為窒礙難行，決定統刪地方一般性補助款25%，南投縣遭砍新台幣35億元，中國國民黨南投縣議會黨團今天批評，民進黨政府此舉是將公帑作為對在野鬥爭的政治工具，罔顧各地方發展，影響人民福祉，呼籲“中央”改弦易轍，以免民怨沸騰。



國民黨南投縣議會黨團書記長陳淑惠22日在縣議會質詢表示，根據南投縣府資料，今年“中央”核定給南投縣的一般性補助款原為新台幣128.01億元，未來補助款將減撥35億元，比例高達27.3%，佔南投縣稅入總額10.11%，直接影響南投重大建設與計劃，限縮社福運用，間接衝擊教育設施修繕、老人福利與偏鄉照顧等，使南投縣府施政陷入莫大壓力。



陳淑惠指出，“一般性補助款”不屬於“立法院”可刪減的項目，依法為地方應得的法定預算，且根據財劃法規定，“中央”給予地方的一般性補助款“不得低於前一年度數額”，“行政院”刪減一般性補助款之作為，無法律依據。



陳淑惠強調，財政穩定是攸關縣政推動與民眾福祉的第一要件，縣府相關計劃部分業已執行中如今遭大幅刪減，恐造成本縣財務調度上壓力，影響縣內方方面面，衝擊縣民權益，請“中央政府”應依照實際情況恢復原核定補助數額及如期撥付，以維持地方發展。



國民黨南投縣黨部主委楊麗川表示，南投縣為農業縣，自有財源不足，縣府經費皆須仰賴“中央”補助以支應縣政發展與建設。縣政府在資源、歲收不足情況下，仍得在第一線推動縣務發展、守護縣民權益。呼籲“賴政府”體察地方的困難並加以審視，不應將公帑作為對在野鬥爭的政治工具。