又是柯黑當證人？林洲民出庭、柯神情自若

證人、前台北市都發局長林洲民。（中評社 張穎齊攝） 前台北市都發局長黃景茂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押近9個月，22日再出庭。台北地檢署密集傳喚不利柯文哲的“敵性證人”，今傳過去鬧翻的前台北市都發局長林洲民。柯文哲被提訊下囚車，身穿短袖輕裝出庭，在法庭內依舊神情自若、不時會環顧四周看旁聽席。



京華城案經起訴後，進入20名證人與5名被告的密集交互詰問，日前傳喚對柯文哲屬“敵性證人”的前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮、社會民主黨籍台北市議員苗博雅，2人證詞均指涉柯文哲有權拍板京華城容積獎勵率，遭民眾黨主席黃國昌等人憤慨回擊，2證人無關起訴書內容、且有經都委會層層把關、非柯一人可拍板，何以置喙？



今傳喚林洲民，林洲民去年出庭就曾說，京華城當年爭取容積率560%時，他都有提醒過柯文哲若照應曉薇質詢放水恐涉嫌圖利，印象中向柯文哲提出建言柯都知道，但後續陳情案的發展他並不瞭解，對於柯是否知情為圖利？相信大家心中都有清楚答案。



柯文哲上午9點半被提訊至台北地方法院下囚車，柯文哲支持者依舊沿途熱情吶喊“清清白白、阿伯加油、我們都在！”黃國昌、柯文哲妻子陳佩琪、白委張啟楷、“立院”黨團主任陳智菡夫婦等黨公職均到場。陳佩琪被問及柯媽何瑞英身體狀況？陳戴著口罩、微微點頭。