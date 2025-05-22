鄭文燦案勘驗錄音　法官問檢方關鍵一事

鄭文燦今日上午到桃園地院出庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月22日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年。桃園地方法院今日上午9時50分開庭審理，勘驗2016年12月13日桃園市政府內部會議紀錄錄音檔，釐清相關爭點。



在勘驗錄音檔前，審判長孫立婷突然出手要求桃園地檢署檢察官，是否能夠確認錄音檔發聲人別？以降低日後辯論庭時檢辯雙方的爭執，孫強調這樣做是為了避免“張飛打岳飛”的情況發生。



鄭文燦在今日上午約9時42分抵達桃園地方法院，戴口罩，身形清瘦，面對媒體問候早安，他難得一改先前全程不發一語就進入法院的態度，向媒體點頭回應說“早”。等候開庭前，鄭的神情也顯得比較輕鬆，還會和身旁的律師有說有笑，看來對官司似乎越來越有把握。



鄭文燦由王牌律師團錢建榮、鍾維翰與何祖舜擔任辯護律師，桃園地檢署則由主任檢察官呂象吾、公訴組檢察官邱健盛與陳寧君擔任公訴檢察官應戰。



桃園地院今日勘驗2016年12月13日和2017年1月6日的桃園市政府內部會議紀錄錄音檔，釐清相關爭點。因這兩次會議被桃園地檢署檢察官認定是鄭涉案的關鍵證據，勘驗結果將影響日後檢辯攻防與判決結果，因此格外重要。