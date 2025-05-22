賴邀在野“國安”簡報　黃國昌：勿兩面手法

民眾黨主席黃國昌受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）對於“國安”簡報直播的議題，台灣民眾黨主席黃國昌今日表示，就“國安”部分要秘密他沒意見，但其他主題重要挑戰，民眾關心議題，就應該公開直播，讓台灣人民知道談了什麼。沒想到民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤繼續造謠，這樣兩面手法操作，只會讓“國家”更分裂，人民衝突、社會衝突更分裂，跟賴清德所講的背道而馳。



黃國昌強調，希望賴清德靜下心好好想一想，到底要把台灣帶到哪裡，是希望朝野更和解，還是繼續玩兩面手法。



賴清德520談話指示“國安”團隊著手規劃，向在野黨主席進行“重要“國安”情勢簡報”。黃國昌認為扣除機敏部分應“全程公開直播”，“國安會”副秘書長徐斯儉昨天回應吳思瑤質詢就表示，專報是無法對外講的，沒辦法直播。



黃國昌今天受訪表示，“總統府”秘書長潘孟安昨天下午4點多，有聯絡民眾黨秘書長周瑜修，說賴清德要安排會面，因為目前“總統府”很忙要一段作業時間，周瑜修回應會把訊息傳給他。黃昨天接受訪問也公開回應，靜候府方通知跟安排。



認為“國安”簡報除了扣除機敏，應該要直播，“國安會”說這個沒辦法，是否沒誠意？黃國昌說，賴清德拋出這個邀請，他邀請所有媒體回去看第一時間回應，賴清德真的要真誠、坦率交換意見“共商國是”，就不應該預設前提、框架，跟預設立場，應該針對台灣現在面臨重大挑戰，與台灣人民關切議題跟在野黨領袖好好交換意見。