學者曾偉峯：台灣戰略自主甜蜜期恐只到8月

國關中心主任曾偉峯。（政大國關中心提供） 中評社台北5月22日電／520後區域情勢是否產生變化？政治大學國關中心副研究員曾偉峯21日表示，目前是美中關係關鍵90天，一旦關稅談出共識，8月之後，台灣的戰略自主甜蜜期將逐漸消失，建議政府要盡早評估局勢發展，找到最符合自己利益的作為。國關中心主任王信賢認為，尚無法評價兩岸關係是否出現和緩，但大陸對賴清德的定性沒有改變。



賴清德就任滿周年之際，台灣所處的區域與國際環境正歷經劇烈變化與挑戰。為深入評估“賴政府”首年在對外政策與美中台關係方面的表現與發展，政治大學國際關係研究中心於昨日舉辦賴清德執政周年的美中台關係評估與展望座談會，由國關中心主任王信賢主持，並邀請政大選舉研究中心主任陳陸輝、中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈、國關中心兼任研究員劉復國，以及國關中心副研究員曾偉峯與談，從民意趨勢、經貿關係、外交政策與美中台互動等多面向，剖析賴“總統”執政一年來的表現與未來挑戰。



《中時新聞網》報導，由於賴清德520周年演說罕見未提兩岸議題，曾偉峯認為有3個轉向值得繼續觀察。首先是轉向低調。去年520賴從兩岸議題開場，再談台灣民主化；今年從三峽車禍談到台北電腦展，就是很明顯區別。而過去一年，賴在兩岸論述從兩國論、主權論到境外敵對勢力，大家認為520可能會有新說法，結果沒有，似乎試圖用低調姿態去緩和兩岸關係。



其次轉向美國。和去年520演說相比，去年提了7次中國，完全沒講到美國，今年相反，講了7次美國，完全沒講到中國，“這是很明顯轉向，代表政府關注重點，從聚焦因應中國威脅，現在把重心放在搞好對美關係。”



第三是轉向合作。賴清德今年演說中談到朝野合作，在回答日媒提問時，提到在對等尊嚴下，可以跟中國交流合作等等，甚至前一天受訪提出“併購論”，這和過去以威脅安全為基調，轉向非常明顯。

