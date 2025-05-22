主權基金惹議　黃國昌：“國發基金”弊案連連

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）賴清德宣示成立主權基金，由政府主導，布局全球，投資國際市場，引起熱議。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌今天受訪表示，台灣目前已經有非常多基金，設立主權基金在整個方向上面，當然有它的效用，也有積極正面意義。但另外一方面大家擔心的是，第一個錢從哪裡來，第二個錢誰來管理，第三能否有效監督機制。



黃國昌更指出，拿另一個基金對比，“國發基金”目前管理一塌糊塗，弊案連連。2016年民進黨主政以來，新投資的標的，請“國發基金”主委與“國發會主委”，不要再拿以前政府投資績效說嘴，真的丟臉。



賴清德宣示將成立主權基金，台灣“中央銀行”副總裁嚴宗大昨已表明，“央行”不適合擔任主權基金的主管機關，也不會無償提供外匯存底做為財源。



86歲，退休多年的台“中央銀行”前總裁彭淮南也罕見接受媒體專訪表示，成立主權基金“茲事體大”，堅持一定要立專法、成立專責機構管理，且不能無償撥用外匯存底，因新加坡淡馬錫、挪威退休基金在金融海嘯時，都曾出現大額虧損，若沒有立專法，一定過不了“立法院”這關。



黃國昌也說，現在民進黨執政把李登輝、陳水扁、馬英九執政時期的投資標的績效，全都算在自己身上，會不會太丟臉。好好算一算從2016年民進黨主政之後，“國發基金”投資績效弊案連連，面對弊案永遠用釋股回應，不客氣的講，“你賣得出去喔！” 當初花納稅人的錢，現在可能連水餃股都賣不出去。



他強調，從“國發基金”管理運作來看，主權基金設立，財源從哪來，怎麼管理？由誰管理？社會與公民怎麼監督，才是討論主權基金問題重中之重。