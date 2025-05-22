民團“政院”前抗議　要求官方正視交通暴力

民團還路於民約30人到“行政院”外排出“悼”字召開記者會、抗議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月22日電（記者 鄭羿菲）新北三峽日前在國小放學時間發生78歲老翁開車衝撞人群，造成3死、12傷重大事件，引起台灣社會高度關注，賴清德、“行政院長”卓榮泰也赴醫院探視。民間團體“還路於民行人路權促進會”22日號召約30人到“行政院”前抗議陳情，要求“賴政府”正視交通系統暴力，在法規與政策優先保護行人。



民間團體還路於民22日上午號召約30人在“行政院”前召開記者會，並以白蠟燭排出“悼”字抗議、高喊“交通3E馬上建立，安全回家是我權利”口號。該團體李姓監事表示，集結全台各地請願書，要再向政府提建言，勿忘“交通零死亡願景”精神，勿忘請願書中蘊含的悲願、勿忘前年許下的諾言！



還路於民提出的訴求包括，改善並推出具強制力的統一道路工程設計、人口稠密處與校園學區落實行人優先區與交通寧靜區、改革駕訓與考照制度、恢復駕駛人記點並建立回訓制度、推動車輛透光率70%以上、將人本交通團體納入政府道安會報中，傾聽人民聲音，避免閉門造車。



警方也在“行政院”內外安排約30名警力維安，最後由“行政院”交通環境資源處官員出面接下陳情書，並表達交通改革的理念與民間團體一致，謝謝民團今天來發生，讓政府有機會檢視是否還有需要改進的地方。