高雄雙罷劫再度被約談　檢調帶走數名志工

高雄雙罷劫團隊22日早上再遭調查，5名志工及臉書小編都被帶走約談。（照:高雄雙罷劫臉書） 中評社高雄5月22日電／罷免民進黨籍“立委”許智傑、黃捷的罷團“高雄雙罷劫”上月因涉嫌違反《選罷法》遭搜索調查，負責人徐尚賢4月19日遭羈押禁見至今。22日再發生檢調大規模約談志工，罷團痛批“新一波打壓再度來臨。”並強調團隊不會退縮，將繼續連署活動、堅持到底。



雙罷劫團隊4月18日遭“調查局”搜索，負責人徐尚賢19日晚間遭法院裁定羈押禁見至今。罷免黃捷領銜人黃晃枝、罷免許智傑領銜人朱磊，則因涉偽造文書、違反《選罷法》等罪嫌被帶走調查，最後黃晃枝無保請回，朱磊則以15萬元交保，並限制出境。



綜合台媒報導，高雄雙罷劫今早發出公告提到，新一波打壓再度來臨，今早檢調突大規模約談現有志工，恐嚇之意不言而喻。至於帶走多少志工？罷免許智傑領銜人朱磊說，不確定具體多少志工，但大概就是全部了。



雙罷劫痛批，一直以來，針對高雄雙罷劫的打壓、恐嚇、分化、謊言就沒有停止過，但今日上午原定擺攤活動依然不變，“我們將以‘一個人、一支筆、一張桌’的標配繼續連署活動”。



團隊最後呼籲，幕後黑手不要以騷擾、恐嚇人民為樂，立即停止一切意圖製造寒蟬效應的卑劣行徑。面對艱險，高雄雙罷劫不退縮、不屈服、不放棄，拚到最後、堅持到底。