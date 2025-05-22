“政院”統刪地方補助款　藍黨團轟違法濫權

國民黨團召開“大刪地方補助款 賴政府心中還有人民？”記者會，出席者左起羅智強、王鴻薇、許宇甄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）“行政院”決定統刪給地方政府的一般性補助款，刪減率27.3%，引發地方強烈反彈。中國國民黨“立法院”黨團22日怒轟，中國國民黨、台灣民眾黨團審地方補助預算2500億元新台幣是一毛沒少，但民進黨政府為大罷免添柴火，“政院”違法濫權、虐待百姓及地方政府，藍白將合擬對策。



“政院”指出，“立法院”刪減“中央政府”總預算，由於“行政院”自行刪減有窒礙難行，決定將今年地方一般性補助款共2501億元中的636億元列為“未分配數”，比率大約25%（實際27.3%），各縣市以同一比率暫緩不撥，部分縣市本月起就會受影響。刪減金額以屏東縣的52億元最多，其次依序為高雄市、彰化縣及台南市，舉債空間有限的苗栗縣也受嚴重衝擊。



國民黨團22日於黨團記者室召開“大刪地方補助款 “賴政府”心中還有人民？”記者會，書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、副書記長許宇甄出席。



王鴻薇痛批，“政院”違法亂紀，包含社會福利、育兒津貼等地方基礎建設都被刪除，但民進黨卻會繼續宣傳是藍白刪預算所致，事實上藍白審地方一般補助2500億一毛沒刪，賴清德、“行政院長”卓榮泰要負完全責任。另外實際上是27.3%，刪減了全台22縣市，連民進黨偏愛的縣市都被刪最多，再來才是北部，全面性遭懲罰，憑什麼刪？“中央政府”就是惡婆婆。

