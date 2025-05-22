地方補助款遭刪　黃國昌、吳思瑤互嗆

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）“立法院”刪減“中央政府”總預算，“行政院”認為窒礙難行，決定統刪給地方的一般性補助款，刪減率25%，引發地方強烈反彈。台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌與民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤兩人因此隔空嗆聲。黃國昌痛批，“立法院”要刪除的是“行政院”以及所屬機關，竟然砍到地方政府補助，簡直膽大妄為、莫名其妙。吳思瑤則說，這是不得已中的不得已。



黃國昌表示，“行政院”針對“立法院”所做統刪決議，基本是上針對“政院”及所屬各機關 當初編列預算，從去年新台幣2兆千9多億，膨脹到今年3兆2千多億預算。“立院”為了撙節 不要讓“政院”浪費 所以才在統刪上面有數額，沒想到“政院”果然錢也要一把抓、權也要一把抓。



他批評說，“立院”明明要刪的是“行政院”與所屬機關，但“行政院長”卓榮泰不曉得聽哪個“內閣”餿主意腦筋動到地方補助款，幹出這種違法濫權的事情，這明顯違法濫權連學者都跳出來批判，“立法院”絕對不會接受。



他指出，明天院會我們會提出主決議，明天會提案變更議程，要求這個主決議第一案處理，要求卓榮泰停止違法濫權、亂砍地方政府預算。



吳思瑤接著受訪也反批藍白陣營說，“冤有頭、債有主”，一切惡緣、惡因，就是這個統刪提案，今年審查預算藍白聯手提案統刪“中央政府”總預算939億，要求“行政院”自行刪減636億，提案人有黃國昌、中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、國民黨黨團書記長王鴻薇、民眾黨“立委”麥玉珍。整體總預案被刪除2075億，是史上新高，“中央政府”預算被藍白大筆一揮，要砍掉就砍 要刪就刪。