吳思瑤：需專法規範　務必成功設“主權基金”　

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）賴清德宣示成立“主權基金”引發熱議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪指出，財主單位、央行與國發會等負有重要責任。務必讓台灣能夠成功設置“主權基金”，整個運作一定要順暢、可行，而且要守法，“立專法是需要的”，立專法規範運作、財源，及後續監理、參與人員等，都是這部專法重要挑戰。



現年86歲，已退休多年的台中央銀行前總裁彭淮南21日接受媒體專訪表示，成立“主權基金”“茲事體大”，他任內就堅持一定要立專法、成立專責機構管理，且不能無償撥用外匯存底，因新加坡淡馬錫、挪威退休基金在金融海嘯時，都曾出現大額虧損，若沒有立專法，一定過不了立法院這關。



吳思瑤說，“主權基金”倡議已經有一段時間，賴清德在就職一年正式拋出“主權基金”政策，這絕對是產業界、金融界期待已久的福音與利多。但是“主權基金”過去台灣沒有經驗，這是新的設置，基金運作如何監理、財源如何來等，這段時間行政部門會負責與社會各界對話。



她也說，賴清德是開一個頭，開了一個好的頭，後續作為需要各部門與朝野齊心協力，未來討論“主權基金”過程中，希望不分黨派，訂合理可行的專法。