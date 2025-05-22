藍委嗆別拿外匯存底當主權基金投資綠友友

國民黨團書記長王鴻薇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）賴清德宣示將成立主權基金，“中央銀行”反對用外匯存底無償撥用。中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇22日表示，看起來“央行”總裁楊金龍扛不住了，最後一塊淨土外匯存底將被民進黨染指，有先前“國發基金”投資綠友友的弊案前例，主權基金恐也發生，“立院”會把關。



現年86歲的“中央銀行”前總裁彭淮南21日接受《中國時報》專訪表示，成立主權基金茲事體大，一定要立專法、成立專責機構管理，且不能無償撥用外匯存底，因新加坡淡馬錫、挪威退休基金在金融海嘯時，都曾出現大額虧損，若沒有立專法，一定過不了“立法院”這關。



國民黨團22日於黨團記者室召開“大刪地方補助款 ‘賴政府’心中還有人民？”記者會，書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、副書記長許宇甄出席。並回應記者詢問此議題。



王鴻薇表示，民進黨覬覦外匯存底很久了，而彭淮南是《全球金融》雜誌（Global Finance）評全球唯一連續6年獲得A級評等的“央行”總裁，如今彭淮南出來喊反對無償撥用外匯存底做為主權基金，其實2周前楊金龍在“立院”財政委員會專案報告時就看出也扛不住新台幣升2元，彭淮南認為外匯存底是最後一塊淨土，不能被民進黨染指。



王鴻薇奉勸民進黨，別肖想外匯存底成為“國發基金”2.0，否則就是不折不扣出賣台灣。民進黨以前在“國發基金”就到處踩雷，其中投資的聯合再生就是當時蔡英文後援會長，“國發基金”投資綠友友，民進黨早就信用破產，弊案連連，是否又要投資海外綠友友？因此看得出彭淮南很緊張，此事一定要“行政院”到“立院”來專案報告。