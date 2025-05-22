張亞中選黨魁四大改革承諾　邱毅領軍打弊

孫文學校總校長張亞中宣布參選國民黨主席。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）孫文學校總校長張亞中今天上午召開記者會，宣布參選中國國民黨主席。他在會中提出4項重大改革承諾，其中為全面監督民進黨執政，設立“公義部”，將請前“立委”邱毅承擔重責。



中國國民黨主席選舉可望於10月舉行；大罷免結果將牽動選舉。這是張亞中第三次參選國民黨主席。



與會力挺張亞中的邱毅說，台灣有太多不公不義的事情，這一次520的前後，所有媒體民調都顯示，民眾對賴清德最不滿意的施政是在司法檢調上迫害對手，所謂的皇后貞操已沒有了，如果這個時候張亞中能成為中流砥柱，力挽狂瀾，以公義部來幫台灣人民討回公道，是他在臨近古稀之年願意再投入，盡最後一點綿薄之力的原因。



張亞中今天上午在台北市的環球世貿大樓16樓召開參選記者會，訴求破釜沈舟、背水一戰，再次攜手“救黨、救國、救兩岸”，現場有大約30位支持者出席力挺。



張亞中在會中提出四項重大改革承諾，1、“總統”候選人必須由初選產生，一旦候選人確定，黨主席就交給候選人選戰所有黨權﹔2、建立黨主席任期與憲政體制一致的制度，未來若國民黨“總統”候選人當選，上任後自動接任黨主席，若未當選，大選次日開啟黨主席改選機制，他承諾縮短本屆主席任期至2028年5月19日﹔3、為台灣創和平之路，為兩岸謀福祉之利，為區域塑穩定之局，為國共和解與兩岸和平創造契機，恭請前“立法院長”王金平擔任全權代表﹔4、為全面監督民進黨執政，設立“公義部”，恭請前“立委”邱毅承擔重責。



張亞中強調，現在的國民黨領導階層已失去建黨初衷、政策蒼白無力、論述不成體系、依人不依制度、權力者可任意修改專斷獨行、兩岸論述模糊，因此國民黨不能再坐視沉淪，必須整軍再戰。