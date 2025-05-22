南投補助遭砍35億　許淑華：受害的是百姓

南投縣長許淑華赴縣議會施政報告。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月22日電（記者 方敬為）“立法院”刪減政府總預算，“行政院”認為窒礙難行，決定統刪地方一般性補助款，刪減率25%，南投縣遭砍新台幣35億元。中國國民黨籍縣長許淑華提出4大對策因應，並呼籲“中央”應照顧地方民眾，不應將預算作為政治操作工具，把氣撒在地方政府身上，打擊地方發展，受害的都是百姓。



許淑華22日出席南投縣議會定期會縣政報告，針對補助款遭刪受訪表示，“行政院”今年度減列對南投一般性補助款近35億元，減列數佔全縣總預算歲入總額比例高達10%，為縣府財政規劃帶來衝擊。為維持縣政推動及照顧民眾權益，縣府團隊啟動調整方案，提出4大因應作為。包括延後債務償還、縮減地方建設與團體補助、重大建設採分年編列預算、社福政策暫緩上路等。



許淑華說，她上任2年多以來已償還債務新台幣61億元，剩餘31億餘元，原預計今年償還，首度達成零債務目標。如今，縣府決定將債務餘額償還時程延後，以釋出必要的財政空間，確保縣政正常運作與財政調度彈性。



許淑華表示，受到“中央”補助款短撥影響，縣府預期地方建設計劃及民間團體補助將面臨資源縮減情況。尚未動工的重大建設案，則將因資金限制評估延後推動，縣府也將積極爭取外部資源，降低對長期縣政發展的衝擊。社會福利方面，原規劃明年起實施“補助設籍南投65歲以上長者全民健保自付額”政策，因財源不足將暫緩辦理，未來將視整體財政狀況滾動檢討。



許淑華呼籲“中央”能儘速恢復原核定之一般性補助款額度，並依時撥付，以緩解地方財政壓力。縣府將持續透過財務調度與政策調整，審慎掌控支出規模，在維持縣政穩定運作的同時，確保各項公共服務不中斷，妥善運用每一分資源，全力守護縣民福祉與權益。