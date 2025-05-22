張亞中：國民黨主席選舉是兩岸和平曙光

孫文學校總校長張亞中宣布參選國民黨主席。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）孫文學校總校長張亞中今天宣布參選中國國民黨主席，他表示，在2028年前兩岸關係能有一道曙光出現，唯一一條路就國民黨主席選舉。兩岸現狀其實就是主權上不分裂，但治權上是相互分立，能否在分治不分裂的情況下，共同找尋兩岸的焦點，而和平是台灣唯一出路，但是要和平，必須得到兩岸之間的默契和理解。



張亞中今天上午在台北市的環球世貿大樓16樓召開參選記者會，訴求破釜沈舟、背水一戰，再次攜手“救黨、救國、救兩岸”，現場有大約30位支持者出席力挺。國民黨主席選舉可望於10月舉行；大罷免結果將牽動選舉。這是張亞中第三次參選國民黨主席。



張亞中強調，國民黨並不是執政黨，沒有能力去改變兩岸結構，但如果是其他現在國民黨的當權者繼續擔任主席，他們會開啟國共之間的核心對話嗎？而在未來三年民進黨會改變做法嗎？他認為都不會。



所以這次參選，張亞中說他敢於走進深水區，當他心中想的是台灣，想的是兩岸共同的未來、中華民族的偉大，相信大陸會願意和國民黨坐下來好好討論，兩岸不要兵戎相見，不要自相殘殺，這種卑微的要求，哪一點不對？為何不能大聲疾呼地講出來？這也是他參選黨主席的重中之重，為兩岸和平開啟一道曙光。



張亞中在會中針對國民黨的兩岸路線多所著墨，強調這是重中之重的問題，如果能當選，將開啟國共對話，特別是核心敏感的政治對話，這是當務之急。因為台灣需要和平，如果兩岸問題不能解決，台灣是永無寧日。

