台官員：“主權基金”可能有償撥用外匯存底

高仙桂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）賴清德宣示將成立“主權基金”，“中央銀行”前總裁彭淮南受訪表示反對用外匯存底無償撥用。“國發會副主委”高仙桂22日表示，“主權基金”的財源可能用外匯存底、財政盈餘，有償撥用也是型態之一，但額度還在討論中，當然也可能會研議發債對象，會立專法、專責獨立機關負責。



對於台“央行”和“財政部”都說不適合擔任管理“主權基金”單位，外匯存底和超徵稅收也不能作為“主權基金”財源，央行副總裁嚴宗大表示，從前總裁彭淮南迄今現任總裁楊金龍，都未反對成立“主權基金”，主要是反對外匯存底無償撥用。若“主權基金”有需要，可透過購買央行外匯存底的方式，再轉存到“主權基金”裡面，建議參考新加坡與韓國模式，可由政府發債、撥款或出資設立等。



經委會召委、中國國民黨籍“立委”謝衣鳳質詢，央行不反對成立“主權基金”，但彭淮南反對無償撥用外匯存底，“國發會”、“經濟部”態度立場？



高仙桂答詢，過去成立“主權基金”討論都沒共識，現在因應國內外情勢，是成立的時機，對外要面對美國關稅、地緣政治風險提高，台灣有累積很好又豐厚的財政基礎及外匯存底，因此“主權基金”成立雖有風險性，但於現在主客觀條件上，評估是可成立的，正在研議，有償也是型態之一，其他國家也用有償。

