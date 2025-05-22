台贈帛琉新能源船　惠恕仁出席下水典禮

由宏碁創辦人施振榮領軍的保利馬公司首艘零碳排未來船“保利馬壹號”（Porrima P111）22日在高雄興達港舉辦下水典禮。這艘船將送往帛琉，供高端潛水與生態旅遊使用。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月22日電（記者 蔣繼平）由宏碁創辦人施振榮領軍的保利馬公司首艘零碳排未來船“保利馬1號”（Porrima P111）22日在高雄興達港舉辦下水典禮。外交部長林佳龍、民進黨籍高雄市長陳其邁、施振榮等共同參與揭牌命名，並將船模贈予帛琉總統惠恕仁，未來這艘船將於帛琉提供高端潛水與生態旅遊服務。



林佳龍說，賴清德去年12月進行繁榮南島智慧永續的訪問，訪問帛琉時，惠恕仁就提及希望運用台灣創新再生能源交通船來協助帛琉發展觀光，今天見證計劃落實，實踐承諾，展現緊密合作夥伴關係。且帛琉明年將主辦太平洋島國論壇，希望明年保利馬成為代表性的成就。



22日下水典禮出席者包括，帛琉總統惠恕仁、“外交部長”林佳龍、民進黨籍高雄巿長陳其邁、“總統府資政”沈榮津，以及保利馬生態供應鏈夥伴包括中華電信、貿聯國際、台塑、緯創、宏碁旗下智頻、嘉信遊艇等近百人出席。



林佳龍提到“台灣可以幫助，帛琉可以領導太平洋島國發展經驗”，同時也喊話“邀請企業界投資帛琉”，也幽默表示，自己快變成帛琉派駐台灣的代表。



林佳龍指出，賴清德要推動價值外交與經濟日不落國，落實為榮邦計劃，其中有八項旗艦計劃，有兩項就與保利馬有關係，一項是新能源與碳權合作，另外一項是永續觀光。保利馬零碳排的船是大家努力成果，他代表賴清德來恭賀，期許未來希望透過榮邦計劃，將技術移轉到海外合作夥伴，在各地生產。



陳其邁致詞時表示，“沒有造船的造船廠”是未來產業發展趨勢，譬如製造電動車的工廠也不是在做車，而是在做IT產業。淨零船舶是整個核心技術，可以說是串聯台灣所有的IT產業，所有研發量能，不僅是高雄驕傲，也是台灣驕傲，未來也是帛琉驕傲。他同時也大讚帛琉的觀光與潛水。



施振榮等創辦的保利馬公司，去年6月現增完成後，資本額達8億元，台官方“國發基金”投資取得10％股權，公設財團法人船舶暨海洋產業研發中心也有投資。保利馬公司表示，未來將在“國合會”協助下，積極參與帛琉綠能與零碳排領域的深度合作，



保利馬公司會後新聞稿指出，在財團法人“國際合作發展基金會（國合會）”居間協助下，保利馬也將積極參與在帛琉啟動的榮邦計劃，未來將聚焦在零碳排船與新能源領域的合作計劃，並進一步在帛琉推動高端永續旅遊，與參與此項計劃的夥伴們攜手共創價值。