基隆綠議員張顥瀚涉詐領助理費　一審判2年

民進黨籍基隆市議員張顥瀚。(照:張顥瀚臉書) 中評社基隆5月22日電／民進黨秘書長林右昌子弟兵、民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領助理費新台幣78萬餘元遭起訴。基隆地方法院22日宣判，考量張顥瀚繳回犯罪所得，犯後態度良好，知所悔悟，依貪污治罪條例，判處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權4年，可上訴。



張顥瀚表示，尊重司法判決，待收到判決書後，會與律師討論後續事宜，目前仍會恪遵議員職責，持續為民眾服務。



另陳姓女助理判有期徒刑1年4月、緩刑4年、褫奪公權2年。可上訴。



張顥瀚針對法院判決表示，尊重司法判決，待收到判決書後，會與律師討論後續事宜，目前仍會恪遵議員職責，持續為民眾服務。



檢方起訴指出，張顥瀚的陳姓助理2019年起，實領薪資每月3萬5000元，隔年起迄今年9月間實領3萬7000元，但張涉嫌指示陳填具不實助理薪資為4萬3900元至5萬3000元不等，以“低薪高報”方式，詐領公費助理補助費及春節慰問金67萬元零33元。



張另指示陳姓助理，將未實際從事助理工作且不知情張母，申報在2019年3月17日至4月7日、2020年7月13日至9月30日間聘雇為公費助理，使議會不知情承辦員造冊，發放助理補助費及春節慰問金共11萬2453元。