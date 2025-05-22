羅廷瑋批中火全開　郭智輝指台中市府允許

“經濟部長”郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）核三廠2號機17日停機除役，達到民進黨政府非核家園目標，全台火力發電比例佔8、9成。中國國民黨籍台中市“立委”羅廷瑋今日質詢嗆“經濟部長”郭智輝欺負台灣人，讓台中火力發電廠火力全開到99%、甚至超過100%，犧牲台中人健康。郭智輝反嗆，這是台中市政府允許的，羅廷瑋知道嗎？



核電歸零，郭智輝日前指火力發電比例達佔比84%。羅廷瑋今日在“立法院”經濟委員會質詢郭智輝時，批火力發電早就超過9成，其中中火更是有5天達99%火力全開，甚至有2天超過100%。他1日曾質詢郭智輝說晚上沒太陽能、將火力發電全開，郭智輝還否認，如今18至22日火力發電就有破102%，中火10部機組除1部歲修外、全部9組火力全開，郭要不要道歉？還是繼續用甜言蜜語欺負台中人、犧牲台中人健康？郭還要繼續說謊、死不承認？



郭智輝說，他看這數字若顯示是羅廷瑋認為的火力全開，那他也不反對，但這只是在某個時段的顯示，並非所有平均值是這樣，而羅廷瑋都是講自己的論述，請就事實來說。



郭智輝反嗆，羅廷瑋所說中火的發電數字內容，都是“經濟部”和台中市府一起在同個框架內的數字，羅廷瑋知道嗎？從以前就是在這樣的框架內運作，所以羅廷瑋不能這樣什麼犧牲台中人健康，“你知道台中人的健康，中火發電比就是在台中市政府允許的範圍內嗎？你不要斷章取義！”他強調，“經濟部”是非常重視全台人民健康。