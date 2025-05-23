劉燈鐘：賴清德不表態一中　兩岸無緩和空間

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月23日電（記者 方敬為）針對賴清德520就職周年談話淡化兩岸議題，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，賴對兩岸議題的態度轉為保守，有兩個主因，一是美國因素，美國總統特朗普要轉圜對中關係，出手約束；另一個則是受到外部形勢震撼，日前印度與巴基斯坦空戰展現中國大陸軍備的實戰能力，台當局必然有所評估，因此適時收斂對抗姿態。



劉燈鐘說，雖然賴清德減少對兩岸關係的激烈言語，對降低台灣的安全風險係數有幫助，可是中國大陸的立場仍然是一個中國原則，賴若不表態一中，兩岸仍無緩和空間。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



賴清德20日發表執政周年談話，內容全文隻字未提“中國”二字，淡化兩岸的相關議題，僅提及台灣面對“國安統戰威脅”，並重申17項因應策略，呼籲民眾團結抵抗分化。不過在接受媒體訪問時，他則稱，台灣受到侵略者的脅迫，侵略者才是和平的破壞者。



劉燈鐘表示，賴今年520演說幾乎未觸及兩岸議題，與去年520日強調“兩岸互不隸屬”，高唱“新兩國論”的態度相差甚遠，很明顯是刻意退縮。賴清德先是在520前夕，5月18日接受網路自媒體訪問時拋出“兩岸併購論”，稱“中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併購我的公司，要提條件。”從“台獨工作”者轉向統派言論，520當天更直接淡化兩岸議題，不觸碰兩岸主權爭議，相當反常。



他說，民進黨的神主牌是“抗中保台”，賴清德一上任就以兩岸對抗姿態為號召，卻未在就職周年談話操作相關議題，研判是受到外部壓力影響，最主要有兩個因素，包括美國在背後出手約束，以及受到印巴空戰等形勢震撼。