台生赴陸就讀熱度不減　潘兆民：競爭力使然

兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月23日電（記者 方敬為）兩岸關係緊繃，台灣高中生赴大陸就讀高校熱度不減。東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，主要是競爭力使然，除了大陸高校海外招生祭出利多，學校軟硬體設施也與時俱進，文憑也很受國際認可，台生為了往後就業及職涯發展等考量，並不排斥到大陸就學。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



大陸大專校院對台招生5月15日放榜，位於福建的211工程大學福州大學一舉錄取435名台生，是大陸大學對台招生以來單校最多，統計福州大學最近3年下來共錄取965名台生。另外位於湖北的2所211工程大學也表現不俗，中南財經政法大學錄取87人、華中師範大學錄取68人。根據教育團體統計，2024學年台灣學生赴大陸升大學詢問度增加逾50%，2025學年度預期將呈現上升趨勢。



潘兆民表示，民進黨政府雖然在兩岸教育交流方面採否定態度，“教育部長”鄭英耀甚至稱“其個人認為要禁止”，但可以發現，並未影響台灣青年赴大陸就學的意願。大陸官方投資高教不手軟，近10年來大陸高教發展十分快速，競爭力非常強，不少大陸大學的前景優於台灣的大專校院，學生自然而然被吸納過去。



潘兆民表示，現在台灣年輕人都很聰明，清楚個人的發展路途要如何拓展，即便台灣民進黨政府不斷操弄兩岸仇恨，但年輕人畢竟是網路社群最主要的受眾，當TikTok、小紅書成為年輕人愛用的社群媒體，所呈現的大陸發展以及教育環境，並不像民進黨政府所言的不堪，年輕人當然會趨之若鶩。

