砍地方政府補助款遭反彈　卓榮泰：可舉債

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月22日電（記者 鄭羿菲）“行政院”統刪給地方政府的一般性補助款25%，引發地方強烈反彈。“行政院”發言人李慧芝22日表示，“立法院”要求“行政院”自行刪除新台幣636億元預算，而一般性補助款“中央”是“得於”補助，並非一定要補助，為了避免“國安”、外交、教育等政策受影響，只能統刪地方一般性補助款。



李慧芝也轉述“行政院長”卓榮泰在院會中的指示，地方財務若真有不足之處，“中央”會努力支持，而經過“主計總處”的核算，各地方政府都有足夠歲計剩餘、舉債空間可以支應。



“行政院主計總處”副主計長陳慧娟補充說，在通知地方政府的函中已說明，刪減金額會視“立法院”審議結果，若有刪減會隨同刪減，目前除了屏東縣外，還有其他地方政府提出相關反應，會再努力思考怎麼協助地方。至於苗栗縣政府已無舉債額度，以往有對地方政府的資金調度模式，會以此模式盡量協助。



“立法院”刪減“中央政府”總預算，“行政院”認為窒礙難行，決定統刪給地方政府的一般性補助款25%，其中以民進黨執政的屏東縣52億元最多，其次依序為高雄市、彰化縣及台南市。



“行政院”22日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“環境部長”彭啟明、“教育部次長”張廖萬堅出席。