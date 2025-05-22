台灣新能源船亮相　卡位水上交通商機

由宏碁創辦人施振榮領軍的保利馬公司首艘零碳排未來船“保利馬壹號”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月22日電（記者 蔣繼平）由宏碁創辦人施振榮領軍的保利馬公司首艘零碳排未來船“保利馬壹號”（Porrima P111）22日在高雄興達港舉辦下水典禮，之後將交給帛琉發展高端潛水與生態旅遊。零碳排船僅使用太陽能、高空風能、氫能等新能源技術，成為話題。



保利馬公司由宏碁集團創辦人施振榮、《藍色經濟》作者Gunter Pauli共同創辦，台官方的“國發基金”、公設財團法人船舶暨海洋產業研發中心等均有投資。著眼未來淨零碳排是未來產業發展的大趨勢，整合台灣相關供應鏈，要在台灣建立零碳排船新產業供應鏈，保利馬供應鏈夥伴包括中華電信、貿聯國際、台塑、緯創、宏碁旗下智頻、嘉信遊艇等，卡位未來淨零碳排水上交通市場商機。



零碳排船特色是動力來自“太陽能、高空風能、氫能”等新能源，“保利馬壹號”外型是雙體船，上船通道設在船艙中間，船尾另有貨梯。船艙空間相當大，並有可以看見水下世界的3D視覺系統。船頂有可收合的太陽能板，展開時有如一對翅膀，船頂也預留燃料電池與氫能系統空間。



保利馬壹號22日舉辦下水典禮後，接下來完成下水測試後將環島巡迴，並規劃於10月赴日本訪問。另外，保利馬也將積極參與在帛琉啟動的榮邦計劃，未來將聚焦在零碳排船與新能源領域的合作計劃。不過需要在當地先做好新能源的基礎設施，這也將是保利馬未來與帛琉攜手合作的重要領域。



保利馬旗下首艘零碳排未來船22日舉辦下水典禮並正式命名為保利馬壹號，出席者包括帛琉總統惠恕仁、“外交部長”林佳龍、民進黨籍高雄巿長陳其邁、“總統府資政”沈榮津、保利馬生態供應鏈夥伴包括中華電信、貿聯國際、台塑、緯創、宏碁旗下智頻、嘉信遊艇等近百人，下水典禮後，眾人陸續上船參觀。