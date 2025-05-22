吳乃仁賤賣公有地判賠10年不還　黃國昌盯

黃國昌質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）民進黨前新潮流大老吳乃仁2003年在台糖董事長任內涉嫌賤賣台糖土地，2014遭判刑9個月入監服刑、判賠新台幣1.7億元，迄今近10年尚未賠錢。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌22日續追吳乃仁到底還錢沒？據實報告財產沒？台糖董事長兼總經理吳明昌表示，已於4月26日發函給吳乃仁要求歸還並提供，但吳乃仁未回。



春龍公司董事長潘忠豪2003年請託時任民進黨籍“立委”洪奇昌，向時任台糖董事長吳乃仁關說，台糖為潘忠豪量身打造議定優先購買權，把台糖土地以低於市價2億多元賣給春龍公司。法院2014認定吳乃仁因指示下屬讓春龍公司取得優先承購權，損及台糖公司利益，依背信罪判刑9月定讞，並入監服刑。民事部分，吳乃仁與春龍公司等人判賠台糖1.1億餘元確定。



黃國昌質詢，吳乃仁賤賣台糖公營土地，判刑確定，但欠納稅人的錢還是要還，他一直追此案，台糖到底有無積極追討？吳乃仁出入Club俱樂部、高檔餐廳享用奢侈晚宴、開BMW豪車、有女陪侍等，台北地檢署檢察官徐名駒等多位檢察官出現在吳乃仁的餐會；因此他一直建議台糖依照強制執行法，命吳乃仁據實報告財產，但台中地方法院在混，3月25日才提要求，要他“國會”質詢後，中院才忽然知道要用強制執行法，這民事法官在幹什麼？台糖有執行就不為難，但台糖應要求中院命吳乃仁報告財產狀況，還是吳乃仁覺得自己是皇親國戚、甩都不甩？

