鄭文燦結束庭訊好心情　分享瘦身秘訣

鄭文燦今日中午庭訊後停下腳步和媒體分享瘦身秘訣。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月22日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年。桃園地方法院今日上午開庭勘驗鄭於市長任內有關市府召開會議記錄檔案。鄭在中午庭訊結束步出法庭時，特別停下腳步和媒體分享他固定運動、練核心肌群、三高就不見的瘦身秘訣。



桃園地院今日勘驗2016年12月13日的桃園市政府內部會議紀錄錄音檔，釐清相關爭點。鄭文燦一早出庭時看起來心情不錯，面對媒體向他問候早安，一改先前全程不發一語就進入法院的態度，向媒體點頭回應說“早”。等候開庭前，鄭的神情也顯得比較輕鬆，還會和身旁的律師有說有笑，看來對官司似乎越來越有把握。



鄭文燦在中午結束庭訊後步出法院時，雖然臉上戴著口罩，但仍看得出鄭面露笑容，現場媒體見狀再次提問“大家都說你變瘦了，至少瘦了5公斤以上”，鄭上車前突然停下腳步轉身面對媒體，先低頭看了自己的肚子後表示，現在有固定運動，“核心肌群要練一下，練了以後三高就不見了”。



桃園地院今日經過約2小時的勘驗，只勘驗了2017年1月6日的桃園市政府內部會議紀錄錄音檔，審判長孫立婷諭知6月17日和7月15日下午再開庭繼續勘驗錄音檔。