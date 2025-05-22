柯文哲臉書：林洲民直接打臉檢方誘導性問題

柯文哲臉書表示，林洲民直接打臉檢方誘導性問題。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北5月22日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押近9個月，22日再出庭。台北地檢署傳喚前台北市都發局長林洲民作證。林洲民在庭上表示，依照《都市計劃法》第24條，市府可以給予京華城容積獎勵。柯文哲臉書22日下午發文表示，林洲民今天的表現，好像是柯文哲傳的證人，而不是檢方，還直接打臉檢方誘導性問題。



林洲民為台灣知名建築師，2014至2018出任台北市政府都市發展局局長，卸任前表示自己被市府認為公宅執行不力以及臺北大巨蛋都市設計審議歧見而遭到解職。



柯文哲臉書全文如下：



林洲民今天的表現，好像是柯文哲傳的證人，而不是檢方，還直接打臉檢方誘導性問題。



法庭摘要：



ㄧ、林洲民今日證明了京華城可以依【都市計劃法第24條】、【台北市都市計劃施行自治條例第25條】等條文，可由地方政府依據細部計劃，視城市需求決定容積率。這證詞，已經打臉了他去年九月份到廉政署及北檢作證時，堅持“京華城給560%以上，就違法”的說法。



今天林洲民改口說不是沒有說法源，當時會在北檢這樣說，可能他已經離開都發局甚久，並不熟悉所有法條，且他“沒有看過京華城的完整計劃書”的緣故，他只能透過在偵訊時，檢方提供給他的有限的、去脈絡化的公文，死咬柯文哲違法。

